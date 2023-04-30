السوداني يؤكد تصميم العراق على تطوير العلاقات الثنائية وتوسعة الاتفاق مع ألمانيا

2023/04/30 | 20:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وفداً حكومياً ألمانياً ضمّ وكيل وزارة التعاون والتنمية يوخن فلاسبارت، ووكيل وزارة المالية فيرنر كاستر.

وشهد اللقاء بحسب بيان لمكتب السوداني التباحث في تعزيز العلاقات بين العراق وألمانيا، والسبيل الأمثل لتفعيل اتفاقيات الشراكة، على وفق مصالح البلدين الصديقين، وبرنامج العمل العراقي الألماني في المجالات كافة.

وبارك رئيس مجلس الوزراء افتتاح المركز العراقي الألماني للتشغيل والهجرة وإعادة الاندماج، مؤكداً تصميم العراق على تطوير العلاقات الثنائية وتوسعة الاتفاق بين البلدين.

وأشار السوداني إلى توقيع الدفعة الأولى من العقود مع سيمنز الألمانية والتهيّؤ لتوقيع الدفعة الثانية منها.



وكذلك أشار إلى تقدّم التعاون في مجالات الصحة والبيئة ومعالجات التغيّر المناخي.

من جانبهما أكد المسؤولان الألمانيان استعداد حكومة بلادهما للتعاون مع العراق، في إطار خلق فرص عمل للشباب ومواجهة التغيّر المناخي والقطاع الصحي.

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