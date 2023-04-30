2023/04/30 | 20:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NOWQUdywEhc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سروة عبد الواحد: السوداني تحدث بقوة عن إجراء تغييرات إدارية بعيدا عن الضغوطات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سروة عبد الواحد: السوداني تحدث بقوة عن إجراء تغييرات إدارية بعيدا عن الضغوطات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).