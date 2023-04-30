2023/04/30 | 20:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تعادل فريق نادي نفط البصرة مع ضيفه فريق نادي الحدود سلبيا من دون أهداف ضمن منافسات الجولة 26 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، في مباراة احتضنها ملعب الفيحاء في محافظة البصرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوز وتعادل بدوري الكرة الممتاز المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوز وتعادل بدوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوز وتعادل بدوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).