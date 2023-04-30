2023/04/30 | 20:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، تصميم العراق على تطوير العلاقات الثنائية وتوسعة الاتفاق مع ألمانيا.وذكر بيان لمكتبه تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “رئيس مجلس الوزراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المانيا تؤكد استعدادها للتعاون مع العراق لمواجهة التغيّر المناخي والقطاع الصحي المركز الخبري الوطني.

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