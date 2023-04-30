2023/04/30 | 20:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية تنعى أحد موظفيها الذي تعرض لحادث أغتيال في ذي قار ببالغ الحزن والأسى ، نعت وزارة التربية مسؤول الشعبة الإدارية في قسم الشطرة التابع الى تربية ذي قار ( علي حسان الهلالي ) الذي تعرض لحادث إغتيال ،اليوم .و بعثت الوزارة برقية تعزية تشاطر الاسرة التربوية وذوي الفقيد أحزانهم ، عبرت بها […]

ظهرت المقالة بعد اغتياله..



التربية تنعى موظفها “علي الهلالي” أولاً على ايرث نيوز.

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