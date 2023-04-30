"محاولة لإرهاب مجتمعنا المسلم".. شرطة مينيابوليس تتحرك بعد "حرق مسجدين"

2023/04/30 | 20:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت شرطة مينيابوليس القبض على رجل يشتبه في إشعاله حريقين دمرا مسجدين في المدينة الأسبوع الماضي فيما سماه قائد الشرطة "محاولة لإرهاب مجتمعنا المسلم".

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