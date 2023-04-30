التربية تنعى أحد موظفيها الذي تعرض لحادث أغتيال في ذي قار

2023/04/30 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادنعت وزارة التربية، أحد موظفيها الذي تعرض لحادث أغتيال في محافظة ذي قار..



يتبع

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