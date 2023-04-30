بالفيديو.. وزير التربية: التحديات ستكون كبيرة بالتزامن مع الامتحانات النهائية

2023/04/30 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

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تفقد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري قسم الامتحانات في تربية الرصافة الثانية للاطمئنان على مدير القسم عدي الصالحي، بعد إستهداف منزله من قبل مجهولين في بغداد.

وأكد الجبوي بحسب بيان للوزارة على، ان "التحديات ستكون كبيرة بالتزامن مع الامتحانات النهائية، و نحن جاهزون للتصدي لها من أجل القضاء على الفساد بأنواعه كافة".

وأوضح "مسؤوليتنا الآن تنصب للحفاظ على سلامة العاملين داخل مؤسساتنا التربوية و ضمان إنسيابية وشفافية العملية الامتحانية في الوقت ذاته".

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