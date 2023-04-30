تعويضات تصل لـ60 مليون دينار.. تفاصيل مشروع السوداني لانهاء النزوح القسري - عاجل

2023/04/30 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس ديوان الوقف السني في محافظة ديالى، قصي الخزرجي، اليوم الاحد، عن تفاصيل ومضامين برنامج طموح تبناه رئيس الوزراء لمعالجة ملف النزوح القسري في المحافظة.

وقال الخزرجي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اطلق برنامج المصالحة الوطنية في ديالى وكلف رئاسة الوقف السني بتحمل مسؤولية معالجة ملف اعادة النازحين الى بعض القرى المهجورة ضمن حدود ديالى"، لافتا الى ان "المبالغ تم تحويلها من الحكومة الى تخصيصات الوقف".

واضاف، انه "تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية وعضوية وكلاء بعض الوزارات بالاضافة الى رئيس ديوان الوقف السني مع لجنة اخرى برئاسة وكيل ديوان الوقف السني وعضوية وكلاء وزارات من بينها الهجرة ورئيس شؤون العشائر من اجل وضع نقاط محددة تأخذ على عاتقها المضي بالبرنامج وفق خطوات مدروسة".

واشار الى ان "اللجان الحكومية وافقت على تخصيص 60 مليون دينار لذوي الشهداء و25 مليون دينار لذوي الجرحى في الاحداث التي جرت في بعض قرى قضاء المقدادية 45 كم شمال شرق بعقوبة من اجل تعزيز السلم الاهلي واعادة النازحين"، مؤكدا بأن "شؤون العشائر في ديالى زودتنا بالاسماء مع بقية الاولويات ووثائق الوفاة لدفع التعويضات".

واشار الى ان "مشروع المصالحة الذي تبناه السوداني غايته اغلاق ملف النزوح القسري في كل مناطق ديالى واعادة جميع النازحين بالتنسيق مع ديوان الوقف السني من اجل انهاء معاناة الاسر وفق اليات تضمن وتدعم السلم الاهالي والانصاف لكل الاطراف".

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