مصر: تضرر تجار الذهب من زيادة الإقبال على شراء السبائك.. ومقترح بإعفاء جمركي

2023/04/30 | 21:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل إقبال المصريين على شراء سبائك وجنيهات الذهب، لتحقيق أرباح مرتفعة نتيجة وصوله إلى مستويات سعرية تاريخية، إضافة إلى التحوط من الانخفاض المرتقب في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

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