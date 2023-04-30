رفع وإتلاف مخلفات حربية في سامراء

2023/04/30 | 21:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطهير المناطق من المخلفات الحربية للعصابات الإرهابية.

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