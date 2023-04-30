إحياء الذكرى المئوية لـ هدم قبور أئمة البقيع في كربلاء

2023/04/30 | 21:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ـ أحيت كربلاء المقدسة الذكرى المئوية

السنوية لهدم قبور أئمة البقيع (عليهم

السلام)، وصدحت حناجر الموالين

المعزّين بالكلمات التي جسّدت مشاعر

الحزن والألم، وبيّنت مدى وقع هذا

المصاب الجلل على نفوس محبّي

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