الأمن النيابية تعلن توفر تخصيصات المفسوخة عقودهم كافة وتكشف عددهم

2023/04/30 | 21:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، توفر تخصيصات عودة المفسوخة عقودهم في الوزارات الامنية والحشد الشعبي.

وقال عضو اللجنة علي البنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “لا يمكن لأي موازنة استيعاب جميع المفسوخة عقودهم اذا ما اخذت بعين الاعتبار الجميع من دون استثناء”.

وأضاف “القبول سيكون وفقا للاحتياج الحقيقي بغض النظر عن الاعمار”.

ولفتت الى ان “الاعداد النهائية للمفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي هو ٣٠ الفاً، ومن وزارة الدفاع ٣٨ الفاً ومن وزارة الداخلية ٢٨ الفاً”.

وأكد البنداوي ان “هذه الاعداد تتوفر التخصيصات المالية لهم في الموازنة”.

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