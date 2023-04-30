نائب: تراجع السوداني عن التغيير الوزاري “نقطة ضعف” تحسب عليه

2023/04/30 | 21:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي، يوم الأحد، بعض الوزراء بأنهم “دون مستوى الطموح”، مؤكداً على ضرورة استبدالهم بآخرين أفضل منهم لتنفيذ البرنامج الحكومي.

وقال شنكالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “بعض الوزراء في الحكومة يجب استبدالهم لأنهم ليسوا بمستوى الطموح ولا يستطيعون تنفيذ البرنامج الحكومي الذي وعد به رئيس الحكومة محمد شياع السوداني”.

وأضاف “إذا لم يقم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتغيير في الكابينة الوزارية فهذا يعتبر بمثابة نقطة ضعف تحسب على السوداني”.

وأشار إلى أن “السوداني قال انه سيبدأ بالتغيير الوزاري بعد مرور ستة أشهر من تقييم عمل الوزراء في الحكومة، وأي تغيير في الكابينة الوزارية سيكون بصالح السوداني، لكن اهم نقطة في التغيير الوزاري ان يكون البديل أفضل من المستبدل”.

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