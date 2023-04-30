السوداني: الحكومة تستعد لتوقيع الدفعة الثانية من العقود مع سيمنز الألمانية

2023/04/30 | 21:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، تصميم العراق على تطوير العلاقات مع ألمانيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفداً حكومياً ألمانياً ضمّ وكيل وزارة التعاون والتنمية السيد يوخن فلاسبارت، ووكيل وزارة المالية فيرنر كاستر"، لافتا إلى، أن" اللقاء شهد التباحث في تعزيز العلاقات بين العراق وألمانيا، والسبيل الأمثل لتفعيل اتفاقيات الشراكة، على وفق مصالح البلدين الصديقين، وبرنامج العمل العراقي الألماني في المجالات كافة".وأضاف، أن" رئيس مجلس الوزراء بارك افتتاح المركز العراقي الألماني للتشغيل والهجرة وإعادة الاندماج، مؤكداً تصميم العراق على تطوير العلاقات الثنائية وتوسعة الاتفاق بين البلدين".وأشار رئيس الوزراء، بحسب البيان، إلى "توقيع الدفعة الأولى من العقود مع سيمنز الألمانية والتهيّؤ لتوقيع الدفعة الثانية منها"، لافتا إلى" تقدّم التعاون في مجالات الصحة والبيئة ومعالجات التغيّر المناخي".من جانبهما أكد المسؤولان الألمانيان "استعداد حكومة بلادهما للتعاون مع العراق، في إطار خلق فرص عمل للشباب ومواجهة التغيّر المناخي والقطاع الصحي".

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