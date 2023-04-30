السامرائي بمناسبة عيد العمال: ندعم تشريع القوانين الضامنة لحقوقهم

2023/04/30 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الاحد، دعمه لتشريع القوانين التي تحمي حقوق العمال، بمناسبة يوم العمال العالمي.

وقال السامرائي في تغريدة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، إن "العمال هم عماد المجتمع، وجهودهم الدؤوبة هي الضمان الوحيد لنهضة البناء والتطوير".

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