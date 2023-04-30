باحث: تركيا تتهم العراق بخرق اتفاقية الانابيب ووفد مشترك سيتوجه لانقرة

2023/04/30 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

استعرض الباحث في الشأن النفطي بهجت أحمد، اليوم الاحد، عدة اسباب وراء استمرار توقف تصدير النفط من اقليم كردستان وكركوك لأكثر من اربعين يوما من خلال تركيا.

وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "من اهم الأسباب مطالبة العراق بتعويض بمبلغ مليار و ٤٧١ مليون دولار الناتج عن قرار محكمة تحكيم الدولية في باريس و ايضا طلب تركيا بيع النفط لها بخصم مثل ما ماكان يشتري من الاقليم".

وأضاف أنه "حسب المعلومات فأن وفدا مشتركا من بغداد واربيل سيزور تركيا، لغرض مناقشة تلك المشاكل، لان تركيا لاتعتبر نفسها خرقت الاتفاقية مع العراق، و أن العراق لم يلتزم بالاتفاقية وعدم تصدير الكمية المتفق عليها".

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