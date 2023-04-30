الادعاء العام يحيل الكاظمي إلى التحقيق في قضية استهداف سليماني والمهندس (وثائق)

2023/04/30 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قرر الادعاء العام احالة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلى التحقيق بقضية إستهداف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي في مطلع عام 2022 بصفته رئيساً لجهاز المخابرات آنذاك.

وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن رئاسة الادعاء العام كشف عنها النقاب اليوم الأحد، وصدرت في الرابع من نيسان الجاري، حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، إن رئاسة الادعاء العام وفي ردها على كتاب النائب حسين مؤنس، قد وجهت محكمة التحقيق الاتحادية باتخاذ الإجراءات القانونية بصدد ما جاء بالإخبار موضوع بحث الكتاب واعلامنا بالسرعه الممكنة".

وكان مؤنس قد طلب من رئيس جهاز الادعاء بتحريك شكوى قضائية ضد الكاظمي جاء فيها أنه "استنادا للصلاحيات المنوطة بالجهاز المتمثلة بحماية نظام الدولة وأمنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على أموال الدولة والقطاع العام، وكذلك الإسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع على الأفعال الجرمية نتقدم بطلبنا هذا راجين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي".

وعزا مؤنس طلبه "لإهمال (الكاظمي) الجسيم وتقصيره مع بعض موظفي الجهاز المكلفين بشأن عدم تقديمه المعلومات الأمنية اللازمة الى القائد العام للقوات المسلحة لغرض اتخاذ الاجراءات المناسبة التي من شانها منع تعريض سلامة الطيران المدني في مطار بغداد الدولي للخطر بتاريخ 3/1/2020 نتيجة القصف الصاروخي الأمريكي بالطائرات المسيرة والتي تمخض عنها استشهاد المهندس سليماني ورفاقهما وإحداث العديد من الاضرار العمدية بالمال العام فيما يتعلق بالعجلات العائدة لهيئة الحشد الشعبي التي كانت تقل لهم".

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