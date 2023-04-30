2023/04/30 | 21:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش السوداني في بيان، الأحد، موافقته على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من منتصف ليلة الأحد بالتوقيت المحلي

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