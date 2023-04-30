2023/04/30 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البحراني يداعب الأطيان على شواطيء الفرات لتكوين الأشكال: تعلمت النحت على يد الوكيل وأبهرني سحر آثار بابل بغداد – رشا الخفاجي أتاحت له الدراسة في معهد الفنون الجميلة في العاصمة بغداد، ان يطلع على أساسيات فن النحت، فضلا عن اكتساب المهارات والخبرة على يد عدد من كبار النحاتين الذين درسوه في المعهد، وفي مقدمتهم الفنان […]

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