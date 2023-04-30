2023/04/30 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معرض لمنتدى رصيف الكتب في شارع النجفي الموصل – هدير الجبوري ضمن المبادرات العديدة لعودة وأحياء شارع النجفي في الموصل أقام منتدى رصيف الكتب في الموصل وبدعم من برنامج (تعافي) معرضاً خاصاً للكتب شاركت فيه العديد من المكتبات ودور النشر العراقية والعربية.ويعود أصل أنطلاق هذه المبادرة الى العام 2017 أي بعد تحرير مدينة الموصل […]

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