2023/04/30 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلمة شكر لـ (الزمان) – محسن حسين تربطني بصحيفة (الزمان) روابط عديدة اهمها علاقة صداقة تمتد الى 4 عقود مع الاخ الزميل سعد البزاز رئيس مجموعة الاعلام المستقل وعلاقة مماثلة مع الاخ الزميل الدكتور احمد عبد المجيد رئيس تحرير صحيفة (الزمان) طبعة العراق.ولذلك لم يكن غريبا ان تحضر (الزمان) ومعها باقة من الزهور ودرع الزمان […]

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