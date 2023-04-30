مولدات واسط تحدد سعر الأمبير بـ4 آلاف: الوضع ممتاز إذا استمرت “الوطنية”

2023/04/30 | 22:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المركزية للمولدات في

واسط، الأحد، عن تسعيرة شهر آيار، فيما

طالبت أصحاب المولدات بالالتزام في

التسعيرة، مع تحسن ساعات تجهيز

الكهرباء الحكومية في الأشهر الأخيرة.

وذكرت اللجنة في بيان لها :

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