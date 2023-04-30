2023/04/30 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قد يبدو سايمن أبني هاستينغ (48 عاما)، وهو ابن مزارع أسترالي، مدعوًا غير متوقع إلى حفل تتويج تشارلز الثالث، لكنه سيكون الوحيد بين الحضور في كنيسة ويستمينستر الذي يملك حججا لينازع الملك على لقبه.وبدأت هذه القضية من خلال أبحاث، تثير جدلا، لمؤرخ بريطاني متخصص بالقرون الوسطى يدعى مايكل جونز.فقبل عشرين عاما، […]

ظهرت المقالة وثيقة صادمة..



أحد المدعوين لتتويج تشارلز هو “صاحب الحق” في عرش بريطانيا أولاً على ايرث نيوز.

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