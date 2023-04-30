تحقيق في لوموند: هل حقا العقوبات المفروضة على روسيا ناجعة؟

2023/04/30 | 22:30 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة لوموند الفرنسية، في تحقيق، إن روسيا نجحت في تجاوز الكثير من العراقيل التي أوجدتها العقوبات الغربية عليها منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا، وذلك من خلال التعاون مع واجهات اقتصادية وشركات وسيطة.

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