السجن 6 سنوات لمسؤول محلي في بابل

2023/04/30 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور قرار حكم غيابي بحق مدير بلديَّة الحلة سابقاً جراء ارتكابه مخالفات تسببت بهدر في المال العام.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدير بلديَّة الحلة سابقاً، جراء المخالفات المرتكبة في أحد العقود والتي تسببت بهدر وإضرار المال العام".

واضاف البيان، ان "المخالفات في العقد المبرم بين محافظة بابل والشركة العامة لتجارة السيارات والمعدات تمثلت بتجهيز بلديَّة الكفل بعجلتين (قلاب سعة ١٦ م ٣ شاصي رينو كيراكس ٤*٦) بقيمة (٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار"، لافتة إلى أن "سعر السيارة من الشركة ذاتها يبلغ (١٨٠،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار".

واوضحت، إن "المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة ست سنوات، استناداً إلى مقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات"، فضلاً عن "إعطاءالحق للجهة المتضررة بالمطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة".

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