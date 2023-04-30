الاتحادية تحرر فتاة مختطفة في الحرية

2023/04/30 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن تحرير مختطفة والقاء القبض على اخاطفها في بغداد.

وقال بيان للاتحادية، تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، وفقاً لمذكرة تحري وقبض قضائية بإسناد الجهد الاستخباري مع مفرزة من مكتب مكافحة إجرام الحرية ، تمكنت من تحرير مخطوفة محتجزة في إحدى الدور وإلقاء القبض على خاطفها".

واضاف البيان، ان "المتهم تم احالته اصولياً الى جهة الطلب لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

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