"خيبة أمل" في سان جرمان بعد الهزيمة في عقر داره

2023/04/30 | 22:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض فريق باريس سان جرمان المنقوص بعد طرد مدافعه الدولي المغربي، أشرف حكيمي، لخسارة على ملعبه "بارك دي برانس" أمام لوريان 1-3، الأحد، في المرحلة 33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وفق فرانس برس

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