نفط ميسان يعادل الكرخ بالدوري الممتاز

2023/04/30 | 22:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تعادل فريق نادي نفط ميسان مع ضيفه فريق نادي الكرخ ضمن منافسات الجولة 26 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وجرت المباراة في الساعة السابعة و 45 دقيقة مساء اليوم الأحد، على […]

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