2023/04/30 | 22:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكم غيابي بحق مدير...

ظهرت المقالة مدير بلدية الحلة سابقاً يعاقب بالسجن 6 سنوات: اهدر المال العام أولاً على المسلة.

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