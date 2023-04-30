هل يشجع القانون العراقي على الانتحار؟

2023/04/30 | 22:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ترتفع معدل حالات الانتحار في العراق، وسط عجز الجهات المعنية...

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