تستضيفه عمّان غدا.. وزاري يبحث عودة دمشق للجامعة العربية

2023/04/30 | 22:58 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي غدا الاثنين في عمّان وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر مع وزير الخارجية السوري، لبحث عودة دمشق للجامعة العربية.

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