مباراة خادعة تقود شفيونتيك إلى الدور الرابع في دورة مدريد

2023/04/30 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد (أ ف ب) – بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، الدور الرابع من دورة مدريد لماسترز الألف لكرة المضرب بفوزها في “مباراة خادعة” على الأميركية برناردا بيرا 6-3 و6-2.وتتحضر شفيونتيك للدفاع عن لقبها في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بأفضل طريقة ممكنة اذ حققت أمام المصنفة 29 عالمياً فوزها السادس […]

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