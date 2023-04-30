روسيا تغير قائد الشؤون اللوجستية مع اقتراب الهجوم الأوكراني المضاد

2023/04/30 | 23:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبدلت وزارة الدفاع الروسية نائب وزير دفاعها للشؤون اللوجستية، مما أدى إلى تغيير في القيادة العسكرية في الوقت الذي تستعد فيه القوات الروسية للهجوم المضاد الأوكراني.

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