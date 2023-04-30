2023/04/30 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأحد، عن الهدف من استمرار الاجتماعات مع الجهات الحكومية بشأن قانون الموازنة، مشيرة الى انها تعتقد ان هناك تخصيصات كبيرة للوزارات مقارنة بتخصيصات المحافظات.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجنة المالية البرلمانية تعقد بشكل يومي ولساعات طويلة اجتماعات مع الجهات الحكومية والوزارات من أجل مناقشة تخصيصاتها والعمل على تقليل النفقات بهدف تقليل العجز المالي في قانون الموازنة".

وبين الكاظمي ان "اللجنة المالية البرلمانية ستبقى تواصل اجتماعاتها مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والاختصاص، وبعد انتهاء الاجتماعات، ستتم دراسة ومناقشة كافة التخصيصات المالية لتلك الوزارات من أجل تقليل النفقات والعجز، فنحن نعتقد ان هناك تخصيصات كبيرة جداً لبعض الوزارات مقارنة بقلة التخصيصات للمحافظات ضمن تنمية الأقاليم".

وتشير الارقام الصادرة من اللجنة المالية النيابية الى ان تخصيصات وزارات الداخلية والدفاع والنفط والصحة والكهرباء، تسيطر على اكثر التخصيصات المالية مقابل ضعف تخصيصات وزارات الموارد المائية والتعليم والزراعة.

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