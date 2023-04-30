6 فقرات على جدول اعمال جلسة البرلمان القادمة

2023/04/30 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداديعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية، بعد غد الثلاثاء.ويتضمن جدول اعمال الجلسة 6 فقرات بينها.





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