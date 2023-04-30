الداخلية: مديرية الجوازات مستمرة بالدوام حتى في ايام العطل

2023/04/30 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن الاستمرار في اصدار جوازت السفر خلال أيام العطل الرسمية من بينها اليوم الاول من شهر آيار.

وقال بيان للداخلية، تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير الداخلية، عبد الامير اشمري، وجه مديرية شؤون الجوازات بالاستمرار بالدوام خلال أيام العطل الرسمية من بينها اليوم الاول من شهر آيار وباقي المناسبات".

واضاف البيان، ان "هذه الخطوة تأتي لإنجاز معاملات المواطنين وتوفير أفضل الخدمات لهم".

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