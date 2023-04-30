2023/04/30 | 23:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ALuHLRrm-Gc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب اوميد محمد يوجه رسالة مباشرة للاطار التنسيقي على الهواء مباشرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب اوميد محمد يوجه رسالة مباشرة للاطار التنسيقي على الهواء مباشرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).