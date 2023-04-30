2023/04/30 | 23:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qSq_C5P9vXU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "كشف فسادا فاختفى".. ذوو المنتسب "علي" يناشدون العباسي لتحرير ولدهم المختطف منذ 2015) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "كشف فسادا فاختفى".. ذوو المنتسب "علي" يناشدون العباسي لتحرير ولدهم المختطف منذ 2015) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).