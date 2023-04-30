إحالة “ضياء الموسوي” إلى لجنة مكافحة الفساد

2023/04/30 | 23:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحالة “ضياء الموسوي” الى لجنة مكافحة الفساد العليا التي يرأسها ابو علي البصري ونُقل اليوم الى السجن الخاص باللجنة

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