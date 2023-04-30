شنكالي: المبالغ المخصصة للصحة لا تكفي لشراء الادوية

2023/04/30 | 23:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، الأحد، عدم قدرة القطاع الصحي على تحقيق أي تقدم في حال إبقاء التخصيصات المالية المرصودة ضمن الموازنة، مشيرا الى ان المبالغ المرصودة للقطاع لا تقارن باي دولة مجاورة بالعراق.

وقال شنكالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “الحكومة ومن خلال برنامجها الحكومي تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي “.



مبينا أن “المبالغ ضمن النفقات الحاكمة لشراء للأدوية هي ترليون و٦٠٠ مليار دينار وهذه المبالغ قليلة جدا قياسا بالدول المجاورة”.

وتابع ان ” الأدوية السرطانية والمنقذة للحياة مكلفة جدا لذلك يجب زيادة التخصيصات المالية لشراء الأدوية السرطانية في موازنة 2023 “.

واشار الى انه ” تم تخصيص مبلغ 400 مليار دينار في الموازنة 200 مليار لدعم مراكز القلب و 200 مليار لدعم مراكز الأمراض السرطانية وهناك 435 مليار لإدارة بعض المستشفيات الحديثة بالتعاون مع القطاع الخاص “.

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