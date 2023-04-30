2023/04/30 | 23:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9XAaVCyBIIc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحدهم باع كليته مقابل ستوته والبقية هربوا عند ذكر اسم الحجي .. الشرقية توثق شهادات متسولين في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحدهم باع كليته مقابل ستوته والبقية هربوا عند ذكر اسم الحجي .. الشرقية توثق شهادات متسولين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).