وصول ثاني قافلة إجلاء أميركية إلى بورتسودان

2023/04/30 | 23:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، وصول ثاني قافلة تنظمها الحكومة الأميركية إلى بورتسودان للمساعدة في إجلاء الأميركيين من السودان بعد اندلاع أعمال القتال

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