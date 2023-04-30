2023/04/30 | 23:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gtldev8Q_5g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. امين بغداد: نسعى لإعادة إحياء الأبنية التاريخية في شارع الرشيد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. امين بغداد: نسعى لإعادة إحياء الأبنية التاريخية في شارع الرشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).