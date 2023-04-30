2023/04/30 | 23:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VqyAXxJT4g8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. امين بغداد: الحكومة تسعى إلى تحويل المواقع العسكرية في الكاظمية إلى مناطق ترفيهية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. امين بغداد: الحكومة تسعى إلى تحويل المواقع العسكرية في الكاظمية إلى مناطق ترفيهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).