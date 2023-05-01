2023/05/01 | 00:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغلب فريق الشرطة لكرة القدم، اليوم

الأحد، على نظيره الطلبة في دوري الكرة

الممتاز.





وسجل الشرطة ثلاثة أهداف في الشوط

الثاني من المباراة التي اقيمت على ملعب

الشعب الدولي.





وبهذا الفوز يتصدر فري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يستعيد صدارة الدوري الممتاز بعد فوزه على الطلبة بثلاثية نظيفة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يستعيد صدارة الدوري الممتاز بعد فوزه على الطلبة بثلاثية نظيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).