2023/05/01 | 00:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ivYfbdbv464

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المالية النيابية تعلن حسم ملف المحاضرين المجانيين في مشروع القانون وملفات اخرى في نشرة الـمنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المالية النيابية تعلن حسم ملف المحاضرين المجانيين في مشروع القانون وملفات اخرى في نشرة الـمنتصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).