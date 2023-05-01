تركيا تعلن

2023/05/01 | 00:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحييد زعيم تنظيم "داعش" ويدعى "أبو حسين القُرَشي"، خلال عملية للاستخبارات التركية في سوريا.

وقال أردوغان: "الاستخبارات التركية، كانت تتعقب المدعو أبو حسين القرشي، زعيم ما يسمى بتنظيم داعش، منذ زمن طويل".وأضاف: "تم تحييد القريشي بعملية خاصة للاستخبارات التركية، أمس (في شمالي سوريا)".والقرشي، هو الزعيم الرابع لتنظيم "داعش"، وقد تسلم منصبه هذا في 30 نوفمبر من العام الماضي 2022.

وقد أعلن عن تنصيبه، ما يسمى "المتحدث باسم التنظيم"، ويدعى "أبو عمر المهاجر"، في تسجيل صوتي، حيث ذكر المهاجر في التسجيل، أن الزعيم "الثالث" لتنظيم "داعش"، "أبو الحسن الهاشمي القرشي"، قد قُتل أثناء المعارك.وفي الأسبوع الأول من ِشهر أبريل، أوقفت الشرطة التركية 16 أجنبيا، في عملية أمنية استهدفت تنظيمي "داعش" و"القاعدة" في مدينة اسطنبول.ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن مصادر أمنية قولها إن شعبة مكافحة الإرهاب في اسطنبول أطلقت عملية لتوقيف المشتبه بهم المنخرطين في أنشطة مرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" في سوريا، العراق.وأضافت الوكالة أن فرق شعبة مكافحة الإرهاب داهمت 14 موقعا في 7 مناطق باسطنبول، ما أسفر عن توقيف 16 أجنبيا، يشتبه بأنهم "مقاتلون إرهابيون أجانب" و"يشكلون خطرا على البلاد".

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