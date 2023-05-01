الربيعي: مبالغ الموازنة للمحافظات الجنوبية دون مستوى الطموح

2023/05/01 | 00:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالب رئيس كتلة النهج الوطني احمد الربيعي، الأحد، بزيادة الميزانيات المخصصة لتنمية المحافظات الجنوبية، مشيرا إلى أن المبالغ المرصودة في الموازنة دون مستوى الطموح.

وقال الربيعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” الميزانيات المخصصة للمحافظات في موازنة 2023 لا تلبي احتياجات تنمية المحافظات “.

وأضاف ان “البرلمان سيجري بعض التعديلات على الموازنة الا انها ستكون طفيفة لتحقيق العدالة بين حصص المحافظات “.

لافتا إلى أن “هناك مطالبات بمضاعفة مخصصات تنمية الأقاليم لأنها وردت قليلة جدا في الموازنة وعليه نطالب برفع حصص المحافظات المالية وتمكينها من إنجاز مشاريعها”.

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