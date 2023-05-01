2023/05/01 | 00:30 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير العمل احمد الاسدي: الحديث عن تغييري ونعيم العبودي كلام "فيسبوكي" لا قيمة له) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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